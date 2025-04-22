البحث عن النفط والغاز بتقنية «3D» في الأردن

يُعول الأردن على نتائج المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد «3D» في اكتشاف ثرواته من نفط وغاز، وغيرهما من الموارد الطبيعية، على مساحة 4285 كيلومتراً مربعاً في منطقة شرق الجفر بمعان.

ويأمل من خلال تنفيذ عملية المسح الزلزالي في المنطقة، الذي يستمر ثمانية أشهر، بالوصول إلى نتائج إيجابية في اكتشاف الثروات، بكُلفة تصل إلى 22 مليون دينار.

ويتوقع ظهور النتائج خلال 24 شهراً، لتطرح بعدها المنطقة كفرصة استثمارية أمام الشركات المتخصصة في استكشاف النفط.

ويتم تنفيذ المشروع بموجب اتفاقية وقعتها مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية، في أكتوبر الماضي، واعتبرها وزير الطاقة، الدكتور صالح الخرابشة، بداية لاتفاقات وتعاون أوسع. وشملت الاتفاقية تنفيذ أعمال المسح الزلزالي العميق في المنطقة التي تُعدّ الأكبر من نوعها في الأردن، إذ ستسهم في توفير قاعدة بيانات لفهم التراكيب الجيولوجية تحت السطحية في منطقة الدراسة، ما يعتمد عليه في حفر الآبار بحثاً عن البترول والغاز ويتيح تسويق المنطقة للشركات العالمية الراغبة في الاستكشاف والتنقيب.

عن «الدستور» الأردنية