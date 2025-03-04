إخماد حريق في مصفاة نفط روسية

ذكرت السلطات الروسية، أمس، أن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد حريق استمر لساعات بمصفاة يوفيمسكي النفطية في مدينة أوفا، لكنها لم تذكر تفاصيل عن سقوط قتلى أو مصابين، كما لم يتضح سبب الحريق.

وقالت وزارة الطوارئ في منطقة بشكيريا، حيث توجد المصفاة، عبر تطبيق «تليغرام»، إن الحريق جرى إخماده، وفي وقت سابق قالت إن الحريق اندلع في محيط محرقة نفايات، لكنها لم تذكر تفاصيل عن السبب المحتمل.

وأفادت قنوات روسية عدة على «تليغرام»، بما في ذلك قناة «شوت تليغرام»، بأن الحريق اندلع بعد انفجار في المصفاة.