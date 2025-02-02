كولومبيا تعرض تحمّل كلفة الترحيل «اللائق» لمواطنيها من أميركا

عرضت كولومبيا تحمّل كلفة الترحيل «اللائق» لمواطنيها من الولايات المتحدة، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية، بعد أسبوع من خلاف علني بين الرئيسين غوستافو بيترو ودونالد ترامب بشأن إعادة المهاجرين.

وكادت يوم الأحد الماضي تقع حرب تجارية بين كولومبيا والولايات المتحدة عندما هدد ترامب بفرض عقوبات ورسوم جمركية ضخمة بعدما أمر بيترو بإعادة طائرتين عسكريتين أميركيتين تحملان مهاجرين تم ترحيلهم. واتهم بيترو الولايات المتحدة بمعاملة المهاجرين كمجرمين وتكبيلهم بالأغلال والأصفاد.

وقالت وزارة الخارجية الكولومبية إنها اقترحت على ماوريسيو كلافير كاروني، مبعوث ترامب الخاص لأميركا اللاتينية، أن تتولى بوغوتا «على الفور نقل جميع المواطنين الذين ترحلهم الولايات المتحدة»، وتغطي كلفة النقل لمواطنيها، بحسب بيان.

وقال بيترو إن حكومته لن تسمح للمهاجرين المرحّلين بالسفر مكبلي الأيدي. وأعلنت إدارة ترامب هذا الأسبوع سلسلة من العقوبات ضد كولومبيا قبل أن تتراجع عنها. وخلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين أعادت طائرات عسكرية ومدنية كولومبية المجموعات الأولى من المهاجرين إلى بوغوتا.