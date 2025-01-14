وزير الطاقة السعودي: المملكة تعتزم تخصيب «اليورانيوم» وبيعه

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أمس، إن المملكة تعتزم تحقيق أرباح مالية من جميع المعادن، بما في ذلك بيع اليورانيوم.

وأضاف خلال مؤتمر في مدينة الظهران، أن المملكة ستقوم بتخصيب اليورانيوم وبيعه، وإنتاج ما يعرف باسم «الكعكة الصفراء»، في إشارة إلى مسحوق مركّز من اليورانيوم الخالي من الشوائب، يستخدم في صنع وقود اليورانيوم للمفاعلات النووية، وقالت الرياض إنها تريد استخدام الطاقة النووية لتنويع مزيج الطاقة لديها.

وأكدت السعودية، العام الماضي، أنها تخطط لإلغاء نظام الرقابة المحدود على منشآتها النووية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات بحلول نهاية 2024.

و«الكعكة الصفراء» هي الشكل الخام المركّز لليورانيوم، وتُعرف بهذا الاسم بسبب لونها الأصفر المميز، وتُنتج من خلال إزالة الشوائب من خام اليورانيوم، ما يحوّله إلى مسحوق مركّز، ورغم أن «الكعكة الصفراء» لا تشكل خطراً إشعاعياً كبيراً، فإنه يستلزم التعامل معها بحذر لضمان السلامة.

وأعلن وزير الطاقة السعودي: «نعمل على توطين التقنيات الحديثة، ونحتاج الكثير لتوطين الصناعات، وقطاع البتروكيماويات أهم محتوى لدينا في المستقبل».