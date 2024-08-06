146 قضية قيادة دون رخصة للأحداث بالكويت في 6 أشهر

قال الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون بالتكليف، د.جاسم الكندري «إن قضايا المرور تُعدُّ من أبرز قضايا الأحداث الجانحين، حيث بلغ عدد قضايا الإيداع بسبب القيادة دون رخصة ضد الأحداث منذ يناير إلى يونيو الماضي (146 قضية)». وأوضح الكندري في تصريح لـ«الأنباء»، أن إجمالي نزلاء إدارة الأحداث يبلغ حالياً 56 نزيلاً، بينهم ثلاثة نزلاء معرضون للانحراف، و18 نزيلاً متهماً بهتك العرض، وسبعة نزلاء في قضايا السرقة، وثلاثة في تعاطي المخدرات، وأربعة نزلاء متهمون بالضرب والخطف، واثنان بتهمة حيازة سلاح وانتحال شخصية، وأربعة في قضايا مرور، واثنان بتهمة شروع بالقتل، وحدث واحد بتهمة إساءة استعمال، وحدث آخر بقضية تتعلق بأمن الدولة.

ولفت إلى أن إجمالي حالات الإيواء ومكتب المراقبة الاجتماعية، 496 حالة، منهم 383 تنفيذ حكم اختبار قضائي، و51 حالة تقارير بحث اجتماعي موجهة للمحاكم.

من ناحية كشف الكندري عن تفاصيل المشاريع التشغيلية التي تم اعتمادها لكل إدارات القطاع للسنة المالية 2024-2025. عن «الأنباء» الكويتية