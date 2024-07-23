ياباني عاش حياة مقتصدة لمدة 21 عاماً لتوفير التقاعد المبكر

عاش رجل ياباني لمدة (21 عاماً) حياة مقتصدة للغاية، لأنه أراد توفير 100 مليون ين ياباني، أي نحو 640 ألف دولار من أجل التقاعد المبكر، وهو الأمر الذي صدم مستخدمي الإنترنت في اليابان. وبدأ هذا الرجل البالغ من العمر (45 عاماً)، والذي لم يتم التعريف بهويته، الادخار من أجل الهدف الذي حدده لنفسه قبل نحو 21 عاماً بعد أن أمن لنفسه عملاً ثابتاً. وتطلب الشركة التي يعمل فيها من موظفيها العمل وقتاً إضافياً، يستمر في بعض الأحيان إلى ما بعد منتصف الليل، وكانت تبشر موظفيها دائماً بأن «العمل الجاد ولأوقات إضافية، يمكن أن يحقق لأصحابه مستقبلاً سعيداً».

وفي محاولة لعيش أسلوب الحياة الناري، «أي الاستقلال المالي، والتقاعد المبكر»، يجب على الرجل الذي يكسب راتباً يصل إلى خمسة ملايين ين، أي 32 ألف دولار أن يضع خطة دقيقة، لتوفير 100 مليون ين في أقرب وقت ممكن، ولهذا بدأ بإعطاء نفسه الاسم المستعار على الإنترنت وهو «الرجل الذي سيستقيل بالتأكيد» كحافز له.

ولأكثر من عقدين من الزمن، عاش في مسكن تابع للشركة، وكان يدفع 30 ألف ين (190 دولاراً أميركياً) شهرياً للإيجار، ويجمع جميع أجهزته وأثاثه من الأشياء التي يتخلص منها الناس.

وكانت وجباته مقتصدة للغاية، ويتكون العشاء من الخوخ وبعض الخضراوات المملحة والأرز. وأحياناً يكون عشاؤه عبارة عن مياه الطاقة، التي يحصل عليها باستخدام نقاط مجانية من متاجر التخفيضات، وأحياناً تكون وجبته المسائية مكونة من بسكويت ومشروب غازي، وكان يمزح قائلاً «إن حياته في هذه الشركة الاستغلالية لم تكن مختلفة عن قضاء عقوبة السجن لمدة 20 عاماً».

وبعد تحطم فرن الميكرويف الذي يملكه بدأ يأكل البطاطس الحلوة من الشتاء إلى الصيف، مستخدماً حرارة الصيف لطهيها على الزجاج الأمامي لسيارة زميله، كما أنه لم يستخدم التكييف أو التدفئة، بل كان يختار تبريد نفسه في الصيف بقميص مرطب بالماء، وأما في الشتاء فإنه يدفئ بممارسة تمرين القرفصاء.

ويبدو أن جهوده المقتصدة للغاية آتت أكلها هذا العام عندما أعلن على مواقع التواصل الاجتماعي أنه تمكن أخيراً من جمع 135 مليون ين، أي 860 ألف دولار أميركي بعد 20 عاماً و10 شهور من العمل مع هذه الشركة.

عن «ساوث تشاينا مورنينغ بوست»