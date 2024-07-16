«النمل الخارق» يقطع الكهرباء ويلحق الضرر بالطرق في ألمانيا

تتعرض ألمانيا لغزو ما يطلق عليه العلماء «النمل الخارق»، وهذا النوع من النمل يستطيع قطع الإنترنت والكهرباء، ويلحق أضراراً بالبنية التحتية، وموطنه الأصلي شمال إفريقيا، حيث يتكاثر بكميات هائلة. وأثار ضجة كبيرة في ألمانيا. ويقول سكان منطقة كيهل، بالقرب من الحدود الفرنسية، إن هذه الحشرات تتكاثر بوتيرة لا يمكن فعل أي شيء معها لمنع مستعمراتها العملاقة من الانتشار عبر مناطق بأكملها، حيث تؤدي أنفاقها إلى تقويض الطرق والأرصفة.

انتشرت هذه الحشرات، التي يطلق عليها علمياً اسم «تابينوما ماغنوم»، شمالاً عبر أوروبا، وتم اكتشافها للمرة الأولى في ألمانيا منذ نحو 20 عاماً. لدغاتها يمكن أن تسبب تهيج الجلد، وعندما يتم سحقها فإنها تطلق رائحة كريهة تشبه رائحة الزبدة الفاسدة. ومع ذلك، فإن المشكلة الأساسية ليست في حجمها أو عدوانيتها، بل في معدل تخريبها، وحجم حفرياتها تحت الأرض. وبمجرد أن تصل مستعمراتها إلى حجم معين، يصبح من الصعب للغاية القضاء عليها. وفي بعض الحالات، تنهار المستعمرات في النهاية تحت وطأة الزيادة السكانية، لكن هذه العملية قد تستغرق وقتاً.

وفي مناطق أورتيناو ومارلين ونيومول في كيهل، استقرت هذه الأنواع من النمل على مساحة 10 أفدنة تقريباً، ولم تنجح الجهود المبذولة لمكافحتها عن طريق رش رغوة ساخنة مشربة بنشاء الذرة لإغلاق الأنفاق العلوية بشكل مؤقت. ويقدر المجلس البلدي أن عمليات مكافحتها تكلف نحو 50 ألف يورو في الأسبوع. وفي أماكن أخرى، فشلت محاولات تحييد النمل بالمبيدات الحشرية، إذ يبدو أنها تتعرف إلى المادة السامة، وتقوم بتغطيتها بالتراب للحفاظ على مستعمراتها آمنة.

ويقول مفوض البيئة في كيهل، غريغور كوشات، «حتى الآن لا يوجد شيء أثبت فعاليته بشكل يمكن الاعتماد عليه ضد هذا النمل الغازي». وفي كيهل يعشش النمل في الجدران والأرضيات وأسوار الحدائق، كما يمضغ الكابلات وصناديق توزيع الطاقة، ما يؤدي إلى انقطاع الاتصالات والكهرباء لفترة قصيرة. وفي مدن ألمانية أخرى، تسبب النمل في انهيار الطرق وشواهد القبور وعتبات المنازل. ويقول خبير النمل، بيرنهارد سيفرت، «إن النمل يلحق أضراراً كبيرة بالبنية التحتية، خاصة في الأماكن ذات التربة الرملية، ويمكنك مشاهدة الحواجز والرصيف وهو يغوص في الأرض، لأن النمل نقل التربة تحته».

عن «التايمز» اللندنية