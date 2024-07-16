رئيسة وزراء إستونيا تستقيل لتولي منصب أوروبي

قدمت رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس استقالتها، أمس، لتولي منصب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي. وبرزت كالاس (47 عاماً)، بوصفها منتقداً قوياً لروسيا المجاورة، وما تقول إنها أهدافها التوسعية منذ أن أصبحت رئيسة للوزراء في أوائل عام 2021. وضغطت على حلفاء إستونيا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي لتقديم دعم غير مشروط لأوكرانيا في حربها لصد قوات موسكو. وتحت قيادتها، أصبحت إستونيا، وهي جمهورية صغيرة تقع على بحر البلطيق، ويبلغ عدد سكانها 1.4 مليون نسمة، واحدة من كبرى الجهات المانحة للمساعدات العسكرية لأوكرانيا على أساس نصيب الفرد، وقادت كالاس حزب الإصلاح الليبرالي للفوز في الانتخابات البرلمانية عامي 2019 و2023.