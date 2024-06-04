جورجيا تقر مشروع قانون «العملاء الأجانب» المثير للانقسام

قال رئيس البرلمان الجورجي شالفا بابواشفيلي، إنه أعطى الموافقة النهائية، أمس، على مشروع قانون «العملاء الأجانب» المثير للجدل، والذي أثار أسابيع من الاحتجاجات من جانب معارضين يقولون إنه سيقيد حرية الإعلام، ويعرّض فرص جورجيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي للخطر.

ووقّع شالفا بابواشفيلي على مشروع القانون ليصبح قانوناً بعد أن رفضت الهيئة التشريعية التي يسيطر عليها حزب الحلم الجورجي الحاكم حق النقض الذي استخدمته الرئيسة سالومي زورابيشفيلي.

ويتطلب بحسب مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان الشهر الماضي من وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية، وغيرها من المنظمات غير الربحية، التسجيل على أنها «تسعى لتحقيق مصالح قوة أجنبية» إذا تلقت أكثر من 20% من تمويلها من الخارج.

واستخدمت زورابيشفيلي، التي أصبحت على خلاف متزايد مع الحزب الحاكم، حق النقض ضد القرار، متهمة الحزب الحاكم بتعريض مستقبل البلاد للخطر، و«عرقلة الطريق نحو التحول إلى عضو كامل في العالم الحر والديمقراطي».

وتقول الحكومة إن القانون ضروري لوقف ما تعتبره «جهات فاعلة أجنبية ضارة»، تحاول زعزعة استقرار الدولة الواقعة في جنوب القوقاز، والتي يبلغ عدد سكانها 3.7 ملايين نسمة، لكن العديد من الصحافيين والناشطين الجورجيين يقولون إن الهدف الحقيقي لمشروع القانون هو «وصمهم وتقييد النقاش قبل الانتخابات».