معظم الألمان يؤيدون انتقال الحكومة إلى برلين بالكامل

بعد مرور 30 ​​عاماً على قرار انتقال الحكومة الألمانية جزئياً من بون إلى برلين، يرغب معظم الألمان في نقل الوزارات بالكامل إلى العاصمة. وفي استطلاع أجراه معهد «يوغوف» لقياس مؤشرات الرأي، أيّد 53% نقل الحكومة بالكامل إلى برلين، بينما عارض ذلك 25% فقط. ولم تحدد نسبة 22% موقفها. وفي شرق ألمانيا كانت نسبة مؤيدي الانتقال الكامل 65%، مقابل 15% من المعارضين، بينما بلغت نسبة التأييد في غرب ألمانيا 50%. ولكن حتى في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، حيث تقع العاصمة الألمانية السابقة بون، فإن عدد المواطنين الذين يؤيدون الانتقال الكامل للوزارات إلى العاصمة أكبر من عدد المعارضين له (43 إلى 36%). ويريد أكثر من ثلثي سكان برلين انتقال الحكومة بأكملها إلى مدينتهم. وفي السابع من مايو 1994 دخل قانون برلين-بون بشأن توزيع الوزارات بين المدينتين حيز التنفيذ. وينص القانون على أن «يتم الاحتفاظ بمعظم الوظائف في الوزارات الاتحادية في مدينة بون». لكن لم تعد هذه هي الحال منذ عام 2008. واليوم لا يوجد سوى 27% من الوظائف الوزارية في بون.

ومع ذلك لا يزال مقر ست وزارات من أصل 14 وزارة يقع في بون.

• %27 من الوظائف الوزارية الاتحادية بقيت في مدينة بون.