مهرجانات واحتفالات في جاوة الغربية بعيد الفطر

يطلق مشاركون المدافع التقليدية التي تصدر دوياً قوياً خلال مهرجان كولوونغ، الذي يقام سنوياً بعد أيام قليلة من عيد الفطر، في بوجور بجاوة الغربية. ويقوم القرويون بإعداد جذوع الأشجار المجوفة لإحداث انفجارات، عن طريق إطلاق الكربيد الذي يحاكي صوت المدفع. ويتنافس المشاركون من قريتين يفصل بينهما نحو 10 كيلومترات عبر النهر في ذلك، ويكون الفائز هو الذي يصدر أصواتاً أقوى من الآخر.

أيضاً في قلب جزيرة جاوة تزدهر منطقة وونسوبو بالحياة والألوان، حيث يُقام مهرجان «أنسور كيرتك» للمناطيد الذي يُعد واحداً من أروع الاحتفالات في البلاد، ليُبهج الأنظار، ويشعل الحماسة في نفوس الزوار والمحليين، على حد سواء.

ويُعتبر مهرجان وونسوبو جزءاً من التقاليد الثقافية لمنطقة وونسوبو، ويُقام سنوياً، ويتزامن توقيته مع احتفالات عيد الفطر، ويُعد تعبيراً عن الروح الاحتفالية والتقدير للتراث الثقافي المشترك في إندونيسيا. ويتم إطلاق العشرات من المناطيد الملونة في السماء، كل منها يحمل قصة وتقليداً يُعبر عن الثقافة الغنية لإندونيسيا، ويُعد هذا الحدث فرصة للمجتمعات المحلية لإظهار مهاراتها في صناعة المناطيد، وكذلك للتعبير عن آمالهم وأحلامهم، من خلال هذه الأعمال الفنية الطائرة.