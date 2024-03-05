السفير الألماني يصف محادثاته في موسكو بأنها «دعوة» وليست «استدعاء»

أجرى السفير الألماني في روسيا، ألكسندر غراف لامبسدورف، أمس، محادثات في وزارة الخارجية الروسية في موسكو حول قضايا ثنائية.

وقال لامبسدورف في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «كانت هناك دعوة لإجراء محادثات حول قضايا ثنائية مختلفة»، مؤكداً أن المسألة لم تكن تتعلق باستدعاء له من جانب الخارجية الروسية، لكنه لم يفصح عن محتوى هذه المحادثات بالتحديد.

بذلك، تخالف تصريحات السفير الألماني ما أوردته وسائل الإعلام الروسية، حيث كانت وكالة أنباء تاس الروسية الحكومية، ذكرت استناداً إلى مصدر مجهول أن السفير الألماني تم استدعاؤه بسبب المقطع الصوتي المنشور أخيراً، لمكالمة هاتفية اعترضتها روسيا لضباط في سلاح الجو الألماني عن إمكانية استخدام صواريخ «تاوروس» الموجهة في أوكرانيا.

وأضاف السفير الألماني أن هذه المحادثة في مقر الخارجية الروسية كان مخططاً لها قبل نشر المكالمة الهاتفية التي تم اعتراضها.

وكانت العلاقات الروسية-الألمانية توترت بشدة إثر شن روسيا الحرب على أوكرانيا، ومع ذلك يجري ممثلون روس في الخارجية الروسية محادثات بشكل متكرر مع دبلوماسيين من دول أوروبية، حتى تلك الدول المصنفة في روسيا على أنها «غير ودية» لمناقشة العلاقات الثنائية.

وبعد الطرد المتبادل لممثلي الدولتين، فإنه لاتزال هناك قضية مهمة بين ألمانيا وروسيا تتعلق على سبيل المثال بعمل السفارات والقنصليات.