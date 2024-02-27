تراجع «الظواهر السلبية» في الأعياد الوطنية بالكويت

كشف وكيل وزارة الداخلية بالتكليف، الفريق الشيخ سالم النواف، عن تراجع كبير في الظواهر السلبية التي كانت تعكر صفو أجواء الاحتفالات بالأعياد الوطنية، مشيراً إلى أنها باتت محدودة وقليلة، ولم تتجاوز أربع حالات. وتفقد النواف، يرافقه وكيل قطاع الأمن الخاص ووكيل قطاع المرور والعمليات، النقطة الأمنية الواقعة في جسر الشيخ جابر، للاطلاع على استعدادات رجال الأمن خلال الاحتفالات بالأعياد الوطنية اليوم وغداً، والتأكد من تطبيق الخطة الأمنية من قبل مدير عمليات الأمن العام في محافظة الجهراء، العميد محمد طاهر، وإبراز الجهود التي تم اتباعها لتأمين مواقع الاحتفالات.

وأوضح للصحافيين، أن الخطة الأمنية التي أعدّتها وزارة الداخلية خلال الأشهر الماضية لتنظيم الاحتفالات في جسر الشيخ جابر، وعدم التوسع بإعطاء التراخيص للبقالات المتنقلة، والحد من ظاهرة انتشار المركبات النارية هذه السنة، أسفرت عن نتائج إيجابية، وتحسن كبير مقارنة مع السنوات الماضية، قائلاً إن البقالات المتنقلة «كانت تسبب نوعاً من الفوضى وعدم الالتزام في السابق، لكن، ولله الحمد، تلاشت هذه السنة».