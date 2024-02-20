أوكرانيا تطلب مساعدة اليابان في إعادة إعمار البلاد

دعا رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، الحكومة اليابانية والقطاع الخاص أمس، إلى زيادة الدعم لإعادة إعمار بلاده، واعداً بـ«معجزة اقتصادية» بمجرد انتهاء الحرب المستمرة مع روسيا منذ نحو عامين.

وقال شميغال في مؤتمر ضمّ نحو 300 من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال من اليابان وأوكرانيا: «منذ بدء الغزو الشامل، قدّمت اليابان لأوكرانيا أكثر من 10 مليارات دولار من الدّعم المتنوّع»، ما يجعلها رابع أكبر مانح.

وأضاف: «بفضل هذا التمويل خلال هذه الحرب الرهيبة التي تسبّبت بها روسيا، تمكّن ملايين الأوكرانيين من البقاء على قيد الحياة». وكان مقرراً أن يُلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة عبر الفيديو أمام التجمّع في طوكيو، لكنّ ذلك ألغي حسبما قال المنظمون.

وتابع شميغال: «القطاع الخاص هو المحرّك الرئيس لجهود إعادة الإعمار في أوكرانيا. نودّ أن نعمل مع اليابان على تحديث أوكرانيا وإعادة إعمارها. نريدكم جميعاً أن تكونوا جزءاً من المعجزة الاقتصاديّة لأوكرانيا».

وقال: «ستتمكن الشركات التي تستثمر في الاقتصاد الأوكراني الآن من الحصول على فوائد وفرص في السنوات القليلة المقبلة لن تُصدقّوها. نجاح أوكرانيا ليس نجاحنا فحسب، بل نجاحكم أيضاً». وقدمت طوكيو لأوكرانيا ما تسميه «دعماً غير فتاك» مثل أنظمة الكشف عن الطائرات ومولدات الطاقة المتنقلة.

وقدرت تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا بنحو 486 مليار دولار على مدى العقد المقبل.