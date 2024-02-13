عائلات أوكرانية في انتظار عودة أحبائها الأسرى

أليسا تشوماك (25 عاماً)، زوجة الجندي في الحرس الوطني ومدافع أزوفستال، دينيس تشوماك (30 عاماً)، أسير حرب حالياً، وابنهما تيموفي، البالغ من العمر عامين، يحضران مسيرة لأقارب أسرى الحرب الأوكرانيين وسط كييف، مطالبين السلطات بالعمل على عودة أقاربهم من مراكز الأسر الروسية وسط الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وتعتقد الحكومة الأوكرانية أن عدد المعتقلين الأوكرانيين قد يصل إلى نحو 10 آلاف، وفقاً للمفاوض الأوكراني أولكسندر كونونيكو. وتحتجز روسيا في جميع أنحاء أراضيها والأراضي التي تسيطر عليها آلاف الأوكرانيين في شبكة من السجون الرسمية وغير الرسمية، حيث يقال إنهم يتعرضون للتعذيب والإيذاء النفسي. وعند الحديث مع عشرات الأشخاص بمن فيهم 20 معتقلاً سابقاً وأسرى حرب سابقون، وعائلات أكثر من 10 مدنيين محتجزين، واثنان من مسؤولي المخابرات الأوكرانية ومفاوض حكومي؛ أكدت روايات هؤلاء الأشخاص، وكذلك صور الأقمار الاصطناعية ووسائل التواصل الاجتماعي ووثائق حكومية ونسخ رسائل أرسلها الصليب الأحمر، وجود خطط منظمة روسية لاحتجاز وإساءة معاملة الأسرى على نطاق واسع، بما يتعارض بشكل مباشر مع اتفاقيات جنيف.