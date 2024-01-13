دراسة: التلوث مرتبط بالخرف والسكتة الدماغية

يبحث علماء بريطانيون في كيفية مساهمة تلوث الهواء في الإصابة بالخرف واعتلال صحة الدماغ. والسكتة الدماغية هي السبب الرئيس الثاني للوفاة على مستوى العالم، حيث تمثل نحو 11% من الوفيات، ويعيش نحو 50 مليون شخص مع الخرف، ومن المتوقع أن يرتفع الرقم إلى نحو 150 مليوناً بحلول عام 2050.

ونظرت الدراسة في صحة أكثر من 413 ألف شخص، تراوح أعمارهم بين 40 و69 عاماً، يشاركون في مشروع البنك الحيوي في المملكة المتحدة، وتم تتبع صحتهم، مع التركيز على العلاقة بين تلوث الهواء والإصابة بالسكتة الدماغية أو الخرف أو كليهما. وخلصت الدراسة إلى أن التلوث سرّع وتيرة الخرف عند الآلاف من الأشخاص.

عن «الغارديان»