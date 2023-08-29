أكثر من نصف طعام البريطانيين مرتبط بأمراض القلب

حذر خبراء من أن أكثر من نصف النظام الغذائي البريطاني مرتبط بمشكلات القلب والسكتات الدماغية. ووجدت مراجعة للأطعمة فائقة المعالجة، والتي تحتوي على نسبة عالية من الملح والسكر والمستخدمة في الوجبات الخفيفة الشعبية، أنها تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 24%. ويأتي ذلك في الوقت الذي تكشف فيه أن المنتجات الصحية والطازجة يكاد يكون من المستحيل العثور عليها في المناطق الفقيرة.

وقال مؤسس سلسلة مطاعم «ليون»، هنري ديمبلبي «يجب أن يكون هذا بمثابة دعوة للاستيقاظ»، متابعاً «إذا كانت معالجة الأطعمة ضارة، فهذه كارثة». ويرى ديمبلبي أن بريطانيا «سيئة بشكل خاص» بالنسبة للأغذية فائقة المعالجة «إنها تخزن المشكلات للمستقبل، وإذا لم نفعل شيئاً، فسوف تضرب موجة عارمة من المشكلات هيئة الخدمات الصحية الوطنية».

وتشكل الأطعمة فائقة المعالجة نحو 60% من متوسط النظام الغذائي في المملكة المتحدة؛ بينما تستهلك الولايات المتحدة المزيد. وتشمل هذه الأطعمة معظم خبز السوبرماركت؛ بالإضافة إلى السندويشات والحساء ورقائق البطاطس، التي يتم شراؤها من المتاجر، وغالباً ما تكون مملوءة بالملح والسكر. وتحتوي هذه الأطعمة على إضافات اصطناعية، غير صحية، لتعزيز النكهة ومدة الصلاحية بما في ذلك المحليات والألوان الصناعية. ولا يتم استخدام هذه المواد في الغالب في الطهي المنزلي، ولكنها تستخدم في الأغذية المنتجة بكميات كبيرة. وغالباً ما تكون الأطعمة فائقة المعالجة منخفضة في الألياف وتفتقر إلى العناصر الغذائية الموجودة في الأطعمة الطازجة مثل الفواكه والخضراوات والخبز محلي الصنع.

وقالت المديرة الطبية لمؤسسة القلب البريطانية، سونيا بابو نارايان «هناك قلق متزايد بشأن الروابط التي تظهر بين الأطعمة فائقة المعالجة وأمراض القلب والأوعية الدموية»، متابعة «لا نعرف إلى أي مدى يكون السبب وراء ذلك هو الإضافات الاصطناعية أو المستويات العالية من الملح والسكر والدهون التي تحتوي عليها هذه الأطعمة».