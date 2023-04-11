50 مليون دينار حصيلة السطو الإلكتروني في الكويت.. خلال 15 شهراً

كشف مصدر أمني مطلع أن ضحايا جرائم السطو الإلكتروني في الكويت خسروا نحو 50 مليون دينار خلال آخر 15 شهراً، منها 38 مليوناً طيلة العام الماضي 2022، و12 مليوناً منذ بداية العام الجاري 2023.

وقال المصدر إن نحو 20 ألف مواطن ومقيم وقعوا ضحية لعصابات الجرائم الإلكترونية خلال الـ15 شهراً الأخيرة، مشيراً إلى أن غالبية الضحايا من كبار السن عديمي الخبرة الكافية تكنولوجياً. وشدد المصدر على ضرورة التسلح بالوعي المعلوماتي والتكنولوجي لتجنب الوقوع في شرك عصابات السطو الإلكتروني التي باتت تشكل خطراً يهدد أمن الأفراد والمؤسسات، مشيراً إلى أن إدارة الجرائم الإلكترونية تواجه تحدياً كبيراً في التوعية لحماية الخصوصية، لاسيما بعد انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي لهذا المجال. وأوضح أن الجرائم الإلكترونية تستهدف إلحاق الضرر بالبنية التحتية الإلكترونية، عبر تعطيل الأنظمة الرقمية أو سرقة بيانات المؤسسات العامة والخاصة، لافتاً إلى أن بيانات الأشخاص أصبحت معرضة للحصول عليها في ظل وجود شبكات التواصل الاجتماعي.

وشدد على ضرورة تعزيز الأمن السيبراني في مؤسسات القطاع الحكومي والخاص.

وأكد المصدر أن كبار السن هم الغالبية العظمى من ضحايا الجرائم الإلكترونية، مشيراً إلى أن تلك الفئة العمرية ليس لديهم الخبرة الكافية بالتكنولوجيا لمواجهة الأساليب الاحترافية المستخدمة عالمياً في النصب والاحتيال الإلكتروني، خصوصاً أن رسائل «واتس أب»، والمكالمات المجهولة تعد أبرز الوسائل المنتشرة بين المحتالين للاستيلاء على أموال تلك الفئة.

وحذر المصدر من خطورة تحميل برامج التحكم عن بُعد في الهواتف الذكية دون علم بكيفية استخدامها، إذ إن الاستخدام السيئ لها يمكن أي شخص من الاطلاع الكامل على محتوى هاتفك النقال عن بعد.