إصابة رجل أميركي بشلل جزئي أثناء اعتقاله

قُبض على راندي كوكس، البالغ من العمر 36 عاماً، في نيوهافن بولاية كونيتيكت، في يونيو، بتهمة حيازة مسدس بشكل غير قانوني. وتم وضع كوكس في سيارة تابعة للشرطة، من دون أحزمة أمان، وكان في طريقه إلى مركز احتجاز عندما قام السائق بالفرملة فجأة. ويُظهر مقطع فيديو نشرته عائلة كوكس ونشرته شبكة «سي إن إن»، كوكس مكبل اليدين وهو ينزلق عبر المقعد، ويصطدم بجدار الشاحنة برأسه.

واستمر السائق في القيادة لمدة ثلاث دقائق ونصف الدقيقة، قبل أن يتوقف للاطمئنان على كوكس، الذي كان في هذه المرحلة ملقى في مؤخرة السيارة، وكان يصرخ طلباً للمساعدة «لا أستطيع التحرك، كُسرت رقبتي».

وتم نقل كوكس في النهاية إلى مركز الاحتجاز، حيث طلب منه ضباط الشرطة النهوض، وقال أحد الضباط «انهض»، ورد المتهم «لا أستطيع التحرك». فأجاب الضابط، «أنت لا تحاول حتى». وقام ضباط الشرطة في النهاية بسحب كوكس من الشاحنة، ووضعه في كرسي متحرك انزلق منه مراراً. ثم قام الضباط بحمل المتهم من الكرسي المتحرك، وسحبه على الأرض إلى زنزانة، وإلقائه على سرير. ويظهر الفيديو كوكس وهو يسقط على الأرض مرة أخرى. وقال أحد الضباط بينما كان كوكس مستلقياً على الأرض «إنه بخير تماماً».

تم وضع خمسة ضباط تورطوا في الحادث في إجازة إدارية مدفوعة الأجر، إذ يتم التحقيق معهم من قبل مكتب المدعي العام. كما أنهم يواجهون دعوى مدنية فيدرالية بقيمة 100 مليون دولار تم رفعها نيابة عن كوكس. وذلك بسبب الإهمال، وسوء استخدام القوة التنفيذية من قبل الضباط المتورطين.

وبحسب الدعوى، فقد أصيب كوكس بإصابات وأضرار بالغة، بما في ذلك كسر في العمود الفقري على مستوى العنق؛ وشلل دائم، وضمور عضلي دائم.