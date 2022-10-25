جمعية المعلمين في الكويت تُطالب بصرف مكافأة الأعمال الممتازة

طالب رئيس جمعية المعلمين الكويتية، حمد الهولي، وزارة التربية بسرعة إجراءات صرف مكافأة الأعمال الممتازة، وكذلك ضرورة استثناء وزارة التربية، في إصدار قرارات تسكين الوظائف الإشرافية في الميدان التربوي.

وأوضح الهولي في كتب رسمية وجّهها إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور حمد العدواني، أنه في إطار حرص الجمعية على تعزيز مجالات التعاون المستمر في كل ما يخص العملية التعليمية والتربوية وما يسهم في حل القضايا التربوية والمطالبات التي يطالب بها أهل الميدان التربوي، فمن أهم القضايا التي ينادي بها أصحاب الميدان التربوي هي سرعة صرف «مكافأة الأعمال الممتازة» التي طال انتظارها من أهل الميدان، وكان من المقرر أن تُصرف لمستحقيها خلال الأسابيع الماضية، تلك المكافأة التي لها آثارها في خلق واقع وظيفي متميز لمهنة التعليم، وتستقطب الكفاءات، وتشجع روح التنافس في الميدان التربوي.

ودعا إلى ضرورة مخاطبة الجهات الرسمية باستثناء وزارة التربية لإصدار قرارات تسكين الوظائف الإشرافية في الميدان التربوي، وذلك في خطاب وجهه إلى وكيل وزارة التربية، الدكتور علي اليعقوب، جاء فيه أن الجمعية تتقدم بمقترح لمخاطبة الجهات المعنية نحو استثناء وزارة التربية في إصدار قرارات تسكين الوظائف الإشرافية في الميدان التربوي، نظراً لطبيعة العمل في البيئة التربوية والتعليمية داخل المدارس، والتي تحتاج إلى تسكين تلك الوظائف بأسرع وقت ممكن لحاجة الميدان التربوي لتلك الكفاءات.

• المكافأة لها آثارها في خلق واقع وظيفي متميز لمهنة التعليم، وتستقطب الكفاءات، وتشجع روح التنافس في الميدان التربوي.