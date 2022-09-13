«التربية» في الكويت تتعاقد مع 400 معلم فلسطيني

كشف رئيس وفد وزارة التربية الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان، اليوم السبت، أنه سيتم التعاقد مع نحو 400 معلم فلسطيني من المحافظات الفلسطينية كافة، في تخصصات الرياضيات والفيزياء والعلوم واللغتين الإنجليزية والفرنسية. وأضاف السلطان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، أن وفد وزارة التربية الكويتية بدأ اليوم السبت إجراءات التعاقد مع المعلمين في قطاع غزة عقب الانتهاء من سلسلة مقابلات مع المعلمين الفلسطينيين في رام الله والخليل ونابلس بالضفة الغربية. وأشار إلى أن هذه الدفعة هي الرابعة التي تتعاقد فيها الوزارة مع المعلمين الفلسطينيين منذ عام 2017، مبيناً أن «الوفد استأنف الاختبارات والمقابلات للمتقدمين للعمل من قطاع غزة وستستمر حتى الأربعاء المقبل».

وأوضح أن فئة المعلمات الفلسطينيات سيتم التعاقد معهن في تخصصي الرياضيات والفيزياء فقط، مشيداً بالتعاون التاريخي بين دولتي الكويت وفلسطين منذ عام 1936 باستقبال أول بعثة معلمين فلسطينيين. وأكد أن المعلم الفلسطيني «أثبت جدارته في العملية التعليمية منذ استئناف استقبال دفعات المعملين عام 2017». وأعرب رئيس الوفد عن شكره للرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووزارة التربية والتعليم الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، على حفاوة الاستقبال منذ بدء الاختبارات والمقابلات مع المعلمين الفلسطينيين.

بدوره، قال الوكيل المساعد للشؤون الطلابية في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية صادق الخضور، في تصريح صحافي مماثل لوكالة الأنباء الكويتية، إن الوزارة «بصدد التأسيس لخطوات أخرى لتعزيز التعاون في مجال التعليم مع دولة الكويت الشقيقة». وأكد الخضور أنهم ينظرون إلى استمرار التعاقد مع المعلمين الفلسطينيين ببالغ التقدير، وهو «عبارة عن شهادة اعتزاز بمعلمنا الفلسطيني الذي ترك انطباعاً جيداً، وهو ما يؤسس للمزيد من الخطوات لتمتين العلاقة في الشأن التربوي وتعزيز العلاقة التاريخية بين الكويت وفلسطين في مختلف المجالات».