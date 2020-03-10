تعميم بعدم استخدام الجمعيات لأغراض الدعاية الانتخابية في الأردن

المصدر: عن «الدستور» الأردنية

أكد الناطق الإعلامي لوزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، أشرف خريس، حيادية الوزارة ومديرياتها والدوائر التابعة لها في ملف الانتخابات النيابية، وقال خريس، في تصريح صحافي، إن الوزيرة، بسمة إسحاقات، أصدرت تعميماً وزعته على مديري الوزارة ومديريات الميدان، يشير إلى الالتزام بالتقيد بالأنظمة والتعليمات، في ما يتعلق بحيادية الوزارة والجهات التابعة لها، والتي تشرف عليها بملف الانتخابات النيابية.

وأشار إلى أنه، ولقرب موعد الانتخابات النيابية التي ستجرى الصيف المقبل، ولخصوصية الوزارة في حمل ملفات من بينها الفقر، فإنها ستكون حيادية في ملف الانتخابات. وأضاف أن الوزارة تشدد على منع استخدام الدعاية الانتخابية للمرشحين، في أي من الجمعيات الخيرية التي تشرف عليها الوزارة.

وشدد التعميم على المديرين منع أي من الجمعيات الخيرية من استخدام مراكزها، أو مقارها لأي دعاية انتخابية، مشيراً إلى أن هذا أمر مرفوض.

وجاء في التعميم: «إنه، ونظراً لقرب موعد الانتخابات النيابية، وتجنباً لاستخدام الجمعيات الخيرية من مبانٍ أو منتفعين وكوادر ومتطوعين، لمصلحة أي من المرشحين أو ضد أي من المرشحين، فإنه واستناداً إلى قانون الجمعيات الخيرية، الذي ينص على أنه يتم تسجيل الجمعيات، وفقاً لأحكام هذا القانون لتقديم خدمات، أو القيام بأنشطة على أساس تطوعي، دون أن يستهدف جني الربح واقتسامه، أو تحقيق أي منفعة لأي من أعضائه، أو لأي شخص محدد بذاته، أو تحقيق أي أهداف سياسية، تدخل ضمن نطاق أعمال وأنشطة الأحزاب السياسية، وفق أحكام التشريعات النافذة»، وبناء عليه، فإنه يحظر على الجمعيات الخيرية القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين، من خلالهم، أو من خلال متطوعيها، أو استخدام أي من موجوداتها لمصلحة أي مرشح.