غياب الرئيس الأميركي عن حفل زفاف نجله الأكبر يثير تساؤلات

أثار غياب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا، فضلاً عن بارون ترامب، الابن الأصغر للرئيس الأميركي، الكثير من التساؤلات خلال حفل زفاف شقيقه الأكبر، دونالد ترامب جونيور، الذي أُقيم نهاية الأسبوع الماضي في جزر البهاما، وسط حضور معظم أفراد العائلة والمقربين.

وكان بارون، الوحيد بين أشقائه الذي لم يظهر في مراسم الزفاف، رغم مشاركة كل من إيفانكا ترامب، وإريك ترامب، وتيفاني ترامب في الاحتفال الذي جمع العريس بخطيبته بيتينا أندرسون، إحدى سيدات المجتمع الراقي المعروفة في الولايات المتحدة، ودفع هذا الغياب المتابعين إلى التساؤل حول الأسباب التي حالت دون مشاركة الطالب الجامعي البالغ من العمر 20 عاماً في هذه المناسبة العائلية المهمة.

وأقيم حفل الزفاف في أجواء خاصة ومحدودة تحت أشعة الشمس في إحدى جزر البهاما، بحضور عدد قليل من الأصدقاء المقربين وأفراد العائلة، في إطار من الخصوصية والرفاهية، كما لفت الأنظار أيضاً غياب الرئيس دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب عن المناسبة، وهو ما اعتبره البعض أمراً غير معتاد، خصوصاً في ظل عدم وجود أسباب معلنة تمنع حضورهما.

وفي البداية، انتشرت شائعات تفيد بأن مراسم الزفاف ستقام في جزيرة «ليتل بايب كاي» الخاصة والفاخرة، وهي الجزيرة التي سبق للعروسين أن أمضيا فيها عطلة مميزة خلال العام الماضي، وجاء ذلك بعد أن اضطر الثنائي إلى تقليص خططهما السابقة لإقامة حفل زفاف داخل البيت الأبيض، بسبب التوترات السياسية والأوضاع المتصاعدة في الشرق الأوسط، إلى جانب عدم موافقة الرئيس ترامب على إقامة الحفل هناك.

لكن صحيفة «ديلي ميل» كشفت لاحقاً أن بيتينا أندرسون كانت تميل إلى اختيار جزيرة «نورمانز كاي» الواقعة ضمن جزر إكسوما في البهاما، نظراً لارتباطها بذكريات خاصة عاشتها هناك برفقة صديقتها هوب سميث، وهي عارضة أزياء وأيقونة موضة سابقة.

وتعرف جزيرة «نورمانز كاي» بأنها واحدة من أكثر الوجهات الفاخرة والهادئة في جزر البهاما، حيث توفر مستوى عالياً من الخصوصية والرفاهية لزوارها، ويضم المنتجع الذي استضاف الحفل مهبطاً خاصاً للطائرات مع خدمات جمركية مستقلة للمسافرين على متن الطائرات الخاصة، كما يصنف كمنتجع حصري مخصص للأعضاء، ويحتوي على فيلات فاخرة ومرافئ خاصة لليخوت.

ولا يمكن الوصول إلى الجزيرة إلا عبر طائرات خاصة أو قوارب مستأجرة، فيما تبدأ كلفة الإقامة فيها من نحو 1400 دولار للشخص الواحد في الليلة، ما يجعلها وجهة مفضلة للأثرياء والمشاهير الباحثين عن الخصوصية والهدوء.

وبحسب ما نقلته مجلة «بيبول»، فإن غياب الرئيس ترامب وميلانيا عن الحفل دفع العروسين إلى التفكير في إقامة احتفال ثالث مستقبلاً داخل البيت الأبيض، ليتمكن الرئيس والسيدة الأولى من حضور المناسبة ومشاركة العائلة هذه اللحظة الخاصة.

وشاركت بيتينا أندرسون متابعيها عبر خاصية القصص على «إنستغرام» بصورة رومانسية لخاتمي الزواج، ظهرت فيها يدا الزوجين بالأبيض والأسود مع خاتمين فضيين بسيطين، وأرفقتها برسالة مؤثرة عبّرت فيها عن حبها الكبير لزوجها الجديد وسعادتها بالارتباط به، وكتبت العروس مع رمز قلب مفتوح عبارة: «إلى الأبد، وإلى الأبد لي»، ثم أتبعتها برسالة قالت فيها إن الغاية الحقيقية من الزواج هي الارتباط بالشخص الأقرب إلى القلب.

عن «ديلي ميل»