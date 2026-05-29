رسالة للأميرة ديانا تكشف عن كُره لندن وحب «الهواء الطلق»

من المألوف أن تُعرض رسائل كتبتها الأميرة ديانا في المزادات، فكما نعلم جيداً، لايزال الاهتمام بالراحلة من العائلة المالكة كبيراً، وأحدث المراسلات التي ستطرح في المزاد رسالة كُتبت بعد فترة وجيزة من زواجها من الأمير آنذاك، والملك تشارلز الثالث حالياً، في عام 1981، وكانت الرسالة، التي كُتبت في سبتمبر من ذلك العام، موجهة إلى إحدى صديقاتها في المدرسة، كاثرين هانبوري.

وتعرض هانبوري الآن هذه القطع للبيع، في مزاد ستجريه دار «غورينغز فاين آرت آند إنتيريورز»، إلى جانب الرسالة، التي تأتي مع مغلفها الأصلي، وتتضمن المجموعة عدداً من الصور من الفترة التي قضياها معاً في المدرسة، إضافة إلى بطاقة عيد ميلاد ملونة تصور أرنباً على ظهر حصان يعزف على آلة موسيقية، وبرنامج قداس عيد الشكر الذي أقيم في كنيسة «سانت مارتن إن ذا فيلدز» بلندن، في نوفمبر 1997.

في إحدى الصور المعروضة في المزاد، تظهر الأميرة المستقبلية بالقرب من ملعب رياضي، وفي صورة أخرى، تظهر وهي تقف محاطة بزميلاتها في مدرسة «ويست هيث» للبنات في «كنت»، ومن بينهن الممثلة تيلدا سوينتون، والمخرجة والكاتبة البريطانية جوانا هوغ.

ووفقاً لمجلة «إن ستايل»، تقدر قيمة المجموعة بأكملها بما يراوح بين 4000 و6000 جنيه استرليني.

كُتبت الرسالة التي كانت محور المزاد بعد شهرين فقط من حفل الزفاف الملكي، وعندما تزوج تشارلز وديانا، كانت تبلغ من العمر 20 عاماً؛ وكان هو في الـ32، ولم تكن قد التقت وريث العرش سوى 13 مرة، وبمجرد انتهاء احتفالات الزفاف، أبحر الزوجان لمدة 12 يوماً في البحر الأبيض المتوسط لقضاء شهر العسل، ثم سافرا جواً إلى «بالمورال»، مقر إقامة العائلة المالكة في اسكتلندا، حيث أقاما أشهراً عدة.

تروي الأميرة ديانا لصديقتها في مذكرتها، المكتوبة على ورق يحمل الختم الملكي، عن هذه الأسابيع التي قضتها كعروس جديدة، وكتبت ديانا: «قضينا شهر عسل سعيداً مع شمس لا تغرب وبحر هادئ لحسن الحظ»، وأضافت الأميرة: «أحب البقاء في الهواء الطلق طوال اليوم وأكره لندن».

وتابعت الأميرة ديانا: «من الرائع أن تكوني متزوجة، أعتقد أنه من الآمن قول ذلك بعد مرور شهرين»، مضيفة أن اندماجها في العائلة المالكة هو «مثل اللعب مع الكبار».

ويقول المتخصص في قسم الكتب والمخطوطات في مؤسسة «غورينج»، ألبرت رادفورد: «يقدم هذا الأرشيف الحميمي لمحة نادرة عن ديانا، أميرة ويلز، قبل أن يسيطر عليها الواجب والشهرة»، ويتابع: «من خلال ذكريات صديقتها من مدرسة ويست هيث للبنات، تظهر ديانا على أنها متواضعة للغاية وذات عقلية منزلية.. شخص كان طموحه الحقيقي ببساطة هو تكوين أسرة والافتخار بالأشياء العادية».

عن «أيرش ستار»