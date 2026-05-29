أستراليا تطلق دعوى تعويض بقيمة 1.4 مليار دولار ضد شركة «3 إم»

أعلنت الحكومة الأسترالية أنها ستقاضي شركة «3 إم» الأميركية العملاقة، للحصول على تعويض بأكثر من مليارَي دولار أسترالي (1.4 مليار دولار أميركي) بسبب التلوث الناتج عما يطلق عليه المركبات «الكيميائية الأبدية» في قواعد الدفاع.

ويتعلق أكبر تعويض على الإطلاق تطالب به الحكومة، بالتلوث الناتج عن مواد «البيرفلورو ألكيل»، و«البولي فلورو ألكيل» المعروفة اختصاراً بـ«بي إف إيه إس» في 28 قاعدة، ويشار إلى مركبات «بي إف إيه إس» الصناعية إلى أنها «مواد كيميائية دائمة»، حيث إنها لا تتحلل بشكل طبيعي.

وحركت أستراليا الدعوى ضد شركة «3 إم» وشركة «3 إم أستراليا» التابعة لها في محكمة مينيسوتا الاتحادية، حيث يوجد مقر الشركة، في ما قالت «3 إم» إنها ستطعن على مطلب أستراليا.

وأضافت الشركة في بيان: «3 إم لم تصنع قط مواد (بي إف أيه إس) في أستراليا، وأوقفت مبيعات المنتجات قيد النقاش في أستراليا قبل نحو عقدين. ورغم هذا واصلت وزارة الدفاع الأسترالية استخدام رغوة إطفاء الحرائق التي تحتوي على مواد (بي إف إيه إس) لأكثر من نحو عقدين».

واستُخدمت مركبات «بي إف أيه إس» منذ خمسينات القرن الماضي في المنازل والمنتجات الصناعية التي تقاوم الحرارة والبقع والدهون والمياه. وكانت رغوة إطفاء الحرائق التي تحتوي على «بي إف أيه إس» فعالة ضد حرائق الوقود.

واتهم المدعي العام ميشيل رولاند شركة «3 إم»، أمس، بحجب معلومات بشأن المخاطر البيئية التي تشكلها الرغوة.