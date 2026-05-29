«العدل» الأميركية تحقق مع الكاتبة إي جين كارول

أفادت وسائل إعلام أميركية بأن وزارة العدل الأميركية فتحت تحقيقاً جنائياً مع الكاتبة، إي جين كارول، التي اتهمت الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالاعتداء عليها في تسعينات القرن الماضي، وبحسب شبكتَي «إيه بي سي» و«سي إن إن»، يبحث التحقيق بشأن ما إذا كانت كارول، وهي محررة مخضرمة تكتب عموداً تقدم فيه النصائح للنساء، قد أدلت بشهادة زور في شهادتها المتعلقة باثنتين من الدعاوى المدنية التي رفعتهما ضد الرئيس الأميركي، ونقلت «سي إن إن» عن مصادر القول إن التحقيق يدور حول إفادة قالت فيها كارول إنها لم تحصل على أي تمويل خارجي لدعواها، ثم تبين أن الملياردير ريد هوفمان تكفل ببعض التكاليف.