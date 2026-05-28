مقتل 3 أشخاص بانهيار جسر في كوريا الجنوبية

أعلن مسؤولو الدفاع المدني في العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول، مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين، إثر انهيار جزئي لجسر عمره عقود كان قيد الهدم.

وقال المسؤول في محطة الدفاع المدني بمنطقة سودامون في سيؤول، لي جونغ-وون، إن الحادث وقع أثناء إجراء فحص يتعلق بالسلامة، بعد أن أوقف العمال أعمال الهدم عند ملاحظتهم أن جزءاً من الهيكل انخفض قليلاً أثناء قطع الألواح الخرسانية، فيما أوضح مسؤول آخر في مدينة سيؤول أن أحد جانبي الجسر العلوي انهار.

وأفاد مسؤولون آخرون بأن الضحايا الثلاثة سحقوا تحت الأنقاض والحطام بعد انهيار جزء من سطح الجسر فجأة.

وأغلقت الشرطة ومسؤولو الطوارئ الطرق المحيطة بالموقع، حيث كانت عوارض فولاذية ملتوية وألواح خرسانية محطمة تتدلى بشكل خطير من حافة الجسر.

كما سقط بعض الحطام على خط سكة حديدية قريب، ما أجبر شركة السكك الحديدية الكورية على تعليق بعض الرحلات المتجهة إلى محطة سيؤول.

وكان الجسر الذي بُني عام 1966 «قيد الهدم» منذ أغسطس 2025 بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، وأصدرت سلطات الدفاع المدني استجابة من المستوى الأول.

وبسبب الحادث علق مرشح «حزب قوة الشعب» لمنصب عمدة سيؤول، أو سي هون، حملته الانتخابية، وبدأ تقييم الوضع بنفسه.