الصين: قيود على سفر خبراء الذكاء الاصطناعي

كشفت مصادر مطلعة أن السلطات الصينية تعتزم فرض قيود جديدة على سفر كبار المتخصصين في الذكاء الاصطناعي، وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن الخبراء العاملين في شركات مثل Alibaba Group وDeepSeek، سيحتاجون إلى موافقة مسبقة من الجهات المختصة قبل السفر. وتشمل القيود مؤسسي شركات ناشئة وباحثين ومديرين تنفيذيين في قطاع الذكاء الاصطناعي، أُدرجت أسماؤهم ضمن قائمة خاصة أعدتها السلطات الصينية، بناءً على مدى أهميتهم الاستراتيجية للبلاد، وليس مناصبهم الوظيفية فقط، وتنظر بكين إلى نخبة مهندسي وخبراء الذكاء الاصطناعي باعتبارهم أصولاً استراتيجية تدعم مكانة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.