جيه دي فانس يكشف تفاصيل تغيير اسمه منذ الطفولة حتى السياسة

ظهر نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، للمرة الأولى أمام الرأي العام في سنة 2016، من خلال مذكراته الشهيرة «مرثية هيلبيلي»، التي حققت مبيعات واسعة وأثارت اهتماماً كبيراً داخل الولايات المتحدة.

وقد نشرت المذكرات تحت اسم «جيه دي فانس»، وهو الاسم الذي أوضح لاحقاً أنه اختصار لاسمه الحقيقي «جيمس ديفيد».

وخلال مسيرة امتدت لأكثر من أربعة عقود، مر اسم فانس بتغييرات عدة ارتبطت بمحطات شخصية وعائلية مختلفة في حياته.

ومع عودته إلى دائرة الضوء بوصفه مرشحاً لمنصب نائب الرئيس إلى جانب دونالد ترامب، عاد الفضول مجدداً حول قصته الشخصية، وخصوصاً بشأن اسمه والطريقة التي يكتبه بها، ولماذا تخلى عن استخدام النقاط بين الحرفين في اسمه المختصر، بعد أن كان يكتب سابقاً «جي. دي».

ولد فانس في مدينة ميدلتاون، في الثاني من أغسطس عام 1984، باسم «جيمس دونالد بومان»، وهو الاسم الذي حمله تيمناً بوالده دونالد بومان، حيث جاء اسم «دونالد» كاسم أوسط له، بينما حمل لقب العائلة نفسه «بومان»، إلا أن طفولته لم تكن مستقرة، فقد قال في مذكراته إن والديه انفصلا تقريباً مع بداية سنواته الأولى، في الوقت الذي بدأ المشي.

وعندما بلغ السادسة من عمره، دخلت والدته بيفرلي في زواجها الثالث من رجل يُدعى روبرت هامل، الذي قام لاحقاً بتبنّيه رسمياً.

وبعد إجراءات التبني، تغير اسمه بالكامل ليصبح «جيمس ديفيد هامل»، كما أزيل اسم والده البيولوجي من الوثائق الرسمية، وأصبحت شهادة الميلاد الرسمية الوحيدة المسجلة لدى مكتب الإحصاءات الحيوية في ولاية أوهايو تحمل اسم «جيمس ديفيد هامل».

ويشير فانس في مذكراته إلى أن والدته كانت تفضل مناداته بالأحرف الأولى من اسمه، لذلك أصبح يعرف منذ طفولته باسم «جيه. دي»، وهو الاسم الذي لازمه لسنوات طويلة، حتى صار جزءاً من هويته الشخصية والاجتماعية، وعلى مدار أكثر من 20 عاماً، عاش تحت اسم «جيمس ديفيد جيه. دي. هامل»، وقد ظهر هذا الاسم في مختلف وثائقه الرسمية.

وفي مذكراته، تحدث فانس بصراحة عن مشاعره تجاه اسمه، موضحاً أنه لم يكن يحمل اسماً يرتبط بأي شخص يكن له المحبة أو التقدير، كما أشار إلى أن شرح خلفية اسم «جيه. دي. هامل» كان يضعه أحياناً في مواقف محرجة أو يفرض عليه تفسيرات شخصية غير مريحة.

لهذا السبب، قرر لاحقاً تغيير اسمه مرة أخرى، واختار هذه المرة لقب «فانس»، وهو اسم عائلة جدته التي لعبت دوراً محورياً في تربيته.

ومع دخوله الحياة السياسية بشكل رسمي عام 2021، استقر استخدامه العلني على اسم «جي دي فانس»، وهي الصيغة التي استخدمها طيلة حياته تقريباً.

