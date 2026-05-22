اقتراح ألماني لعضوية أوكرانيا بالاتحاد الأوروبي

اقترح المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، منح أوكرانيا وضعاً خاصاً جديداً، لتصبح «عضواً منتسباً» بالاتحاد الأوروبي، رداً على مطلب كييف بانضمام سريع، بحسب رسالة اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية، أمس.

وأيد ميرتس، في الرسالة الموجهة لقادة الاتحاد الأوروبي، دمج أوكرانيا بشكل أوثق، وعلى الفور، في مؤسسات التكتل، من دون منحها في البداية العضوية الكاملة وحقوق التصويت. ويهدف المقترح إلى المساعدة في تسهيل محادثات السلام التي بادر بها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من خلال التزام سياسي من جانب الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لتوسيع نطاق بند الدفاع المتبادل الخاص بالاتحاد ليشمل أوكرانيا.