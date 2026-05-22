الصين تدعو أميركا إلى «التوقف عن التلويح بعصا العقوبات والقضاء» ضد كوبا

حضّت الصين، أمس، الولايات المتحدة على «التوقّف عن التلويح بعصا العقوبات والقضاء» ضد كوبا، معربة عن رفضها «إساءة استخدام الوسائل القضائية»، وذلك بعدما وجهت واشنطن اتهامات بالقتل إلى الرئيس الكوبي السابق، راؤول كاسترو.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غوو جياكون، خلال مؤتمر صحافي: «يتعين على الجانب الأميركي التوقف عن التلويح بعصا العقوبات والعصا القضائية ضد كوبا، والتوقف عن التهديد باستخدام القوة في كل مناسبة»، وأضاف أن «الصين لطالما عارضت بشدة العقوبات الأحادية غير القانونية التي لا تستند إلى أي أساس في القانون الدولي، وهي ترفض الضغوط التي تمارسها قوى خارجية على كوبا، أياً تكن الذريعة».

وجاءت الاتهامات للرئيس الكوبي السابق، الذي لايزال يحظى بنفوذ في الجزيرة، بشأن إسقاط طائرتين مدنيتين كان يقودهما طيارون مناهضون للسلطات في عام 1996.

واتُهم راؤول كاسترو، البالغ 94 عاماً، وهو شقيق الزعيم الراحل فيدل كاسترو، الذي قاد الثورة الشيوعية عام 1959، بقتل، والتآمر لقتل، أميركيين وتدمير الطائرتين. وقال وزير العدل الأميركي، تود بلانش، خلال مؤتمر صحافي في ميامي: «نتوقع منه أن يمثل أمام المحكمة طوعاً أو بطريقة أخرى، وأن يقبع في السجن».

واستغل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سابقاً لائحة اتهام محلية أميركية لتبرير الهجوم العسكري في فنزويلا، خلال يناير الماضي، الذي أفضى لاعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، الحليف القوي للسلطات الكوبية.