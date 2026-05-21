مقتل 22 شخصاً في أمطار غزيرة بالصين

ارتفع عدد ضحايا الأمطار الغزيرة، التي هطلت خلال الأيام الماضية، في وسط الصين وجنوبها، إلى 22 قتيلاً، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية في بكين أمس، وعادة تشهد الصين في فصل الصيف كوارث طبيعية، وظواهر مناخية قاسية، وتتعرض بعض المناطق لأمطار غزيرة جداً، بينما تعاني مناطق أخرى حراً شديداً.

وذكرت قناة «سي جي تي إن» الرسمية في الصين، أن مناطق عدة في البلاد سجّلت في الأيام الماضية «كميات قياسية من الأمطار»، ما أدى إلى إغلاق المدارس، واضطراب الأعمال.

ففي مقاطعة هونان الجبلية، قُتل خمسة أشخاص، بينما فقد 11، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة أمس، وكانت الوكالة نقلت في وقت سابق أن أكثر من 61 ألف شخص تضرروا في إحدى بلدات المقاطعة، من دون تقديم المزيد من التفاصيل، وفي منطقة غوانغشي قُتِل 10 أشخاص، السبت الماضي، بعدما غرقت شاحنة في نهر فاض ماؤه، وفقاً لوكالة أنباء الصين الجديدة. وكذلك، تعرّضت مقاطعة غويتشو لأمطار غزيرة، ما أسفر عن أربعة قتلى وخمسة مفقودين، بحسب الوكالة، وفي مقاطعة هوبي قضى ثلاثة أشخاص وفقد أربعة بسبب فيضانات أدت أيضاً إلى قطع الاتصالات مع قرى عدة، وخصصت الحكومة 120 مليون يوان، لدعم جهود الإغاثة في مقاطعات هوبي، وهونان، وتشونغتشينغ، وقويتشو، وقوانغشي، وفقاً لما أعلنت وزارتا المال وإدارة الطوارئ.