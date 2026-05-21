بوتين: روسيا والصين ملتزمتان بانتهاج سياسة خارجية مستقلة

أكّد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال توقيعه مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، في بكين، إعلانات تعاون، أن البلدين يعتزمان مواصلة انتهاج سياسة خارجية «مستقلة وذات سيادة».

وقال بوتين في مقاطع فيديو عرضتها وسائل إعلام روسية: «الأهم أن روسيا والصين ملتزمتان بسياسة خارجية مستقلة وذات سيادة، وتعملان معاً في تنسيق استراتيجي وثيق، وتؤديان دوراً مهماً في تحقيق الاستقرار على الساحة الدولية».

وخلال محادثاتهما في بكين، أمس، أكّد شي وبوتين، متانة العلاقات بين بلديهما رغم الأوضاع المضطربة التي يشهدها العالم، بعد أقل من أسبوع على زيارة نظيرهما الأميركي، دونالد ترامب، للعاصمة الصينية سعياً إلى التهدئة، ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن شي قوله لبوتين: «استطعنا باستمرار تعميق ثقتنا السياسية المتبادلة، وتنسيقنا الاستراتيجي يبقى راسخاً على الرغم من التجارب والتحديات»، أما بوتين فلاحظ أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى «مستوى عالٍ وغير مسبوق»، وأن ثمة «زخماً قوياً وإيجابياً» في تعاونهما الاقتصادي رغم ما وصفه بـ«العوامل الخارجية غير المواتية»، وجاء لقاء الرئيسين في خضم مجموعة أزمات تمسّ بلديهما مباشرة، في مقدمتها التهديدات بالعودة إلى الحرب في الشرق الأوسط، واستمرار النزاع العسكري في أوكرانيا، واضطرابات حركة التجارة والإمدادات النفطية.

وشدد الرئيس الصيني على أن استئناف العمليات العسكرية في الشرق الأوسط سيكون «غير مناسب».