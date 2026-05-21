انخفاض غير متوقع للتضخم في بريطانيا

انخفض التضخم في بريطانيا على نحو فاق التوقعات ​في أبريل الماضي، لكن هذا التباطؤ لم يخفف من ‌التوقعات ​المتشائمة التي تساور الأُسر إزاء التداعيات السلبية لحرب إيران على اقتصادات العالم. وأظهرت بيانات رسمية أن أسعار المستهلكين ارتفعت 2.8% على أساس سنوي، بانخفاض عن معدل التضخم السنوي في مارس البالغ 3.3%، بفضل زيادات أقل في فواتير الكهرباء المنزلية، وغيرها من فواتير الخدمات العامة، مقارنة مع أبريل 2025، وكذلك تدابير اتخذتها وزيرة المالية ريتشل ريفز، لخفض فواتير الكهرباء، وهذه أدنى قراءة منذ ‌مارس 2025، وكان معظم خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، توقعوا تراجع التضخم إلى 3%.