أمر قضائي باحتجاز المدير السابق لمكتب زيلينسكي

أمرت محكمة أوكرانية باحتجاز المدير السابق لمكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أندريه يرماك، احتياطياً على ذمة المحاكمة، حيث قرر قاضٍ، أمس، بقاء يرماك رهن الاحتجاز لمدة أولية تبلغ 60 يوماً، مع إمكانية الإفراج عنه بكفالة.

ويواجه يرماك اتهامات بغسل الأموال، حيث يُتّهم، مع خمسة مشتبه فيهم آخرين، بالانتماء إلى مجموعة منظمة، يُزعم أنها قامت بغسل نحو تسعة ملايين يورو (10.6 ملايين دولار)، مرتبطة بمشروع بناء فاخر قرب العاصمة كييف، ونفى يرماك الاتهامات بشكل قاطع، كما قال إنه لا يملك القدرة المالية لدفع مبلغ الكفالة المحددة بما يعادل 2.72 مليون يورو (3.19 ملايين دولار).