ترامب وشي يتفقان على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحاً

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن المحادثات التي أجراها مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، أمس، كانت «إيجابية للغاية».

وقال ترامب، في كلمة ألقاها خلال مأدبة عشاء، في اليوم الأول من قمة بكين: «أجرينا محادثات واجتماعات مثمرة وإيجابية للغاية مع الوفد الصيني»، ​داعياً الرئيس الصيني ‌إلى زيارة ‌البيت الأبيض في ​24 ‌سبتمبر ​المقبل.

وأكد البيت الأبيض، أن ترامب وشي، اتفقا على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً لدعم التدفق الحر لمنتجات الطاقة، مشيراً إلى أن شي عبّـر عن معارضة الصين لـ«عسكرة» مضيق هرمز، وفرض أي رسوم عبور فيه.

وكانت الصين دعت باستمرار إلى إتاحة حرية الملاحة في مضيق هرمز الذي تمر عبره نسبة كبيرة من وارداتها النفطية.

ونقل البيت الأبيض عن شي اهتمامه بشراء مزيد من النفط الأميركي، سعياً إلى الحدّ من اعتماد بكين على الواردات التي تمر عبر مضيق هرمز، لكن في المقابل لم يرد ذكر لشراء النفط في أي من الملخصات الصينية للاجتماع، والتي نشرتها وسائل إعلام رسمية في بكين، أمس.

وأفادت الرئاسة الأميركية بأن شي وترامب «تبادلا وجهات النظر بشأن القضايا الدولية والإقليمية الكبرى، لاسيما الأوضاع في الشرق الأوسط، والأزمة في أوكرانيا، وشبه الجزيرة الكورية»، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل، وأشارت إلى أن «الرئيس ترامب عقد اجتماعاً جيداً مع الرئيس» الصيني، حيث ناقش الجانبان خلاله سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.