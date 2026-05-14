ترامب يتعهد بدفع شي إلى «فتح» الصين أمام الشركات الأميركية خلال قمة بكين

تعهد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأن يطلب من نظيره الصيني، شي جين بينغ، «فتح» بلاده أمام الشركات الأجنبية، لدى توجهه إلى بكين، أمس، لعقد قمة تنطوي على رهانات كبرى، وستتطرق أيضاً إلى حرب إيران.

ويجري ترامب محادثات تثير ترقباً كبيراً مع شي، اليوم وغداً، حيث سيحظى باستقبال محاط بمراسم احتفالية.

واستبقت الصين وصول ترامب معلنة «الترحيب» به، وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، غوو جياكون، خلال إحاطة صحافية، أن «الصين على استعداد للعمل مع الولايات المتحدة من أجل توسيع التعاون والتعامل مع الخلافات»، وفي مؤشر إلى تركيز ترامب في زيارته على التجارة والأعمال، انضم إليه في الطائرة الرئاسية لدى توقفها في ألاسكا رئيس شركة «إنفيديا»، جنسن هوانغ، كما يرافقه في الرحلة رئيس شركتَي «تيسلا» و«سبايس إكس»، إيلون ماسك، وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي بعد مغادرته واشنطن: «سأطلب من الرئيس شي أن (يفتح) الصين حتى يتمكن هؤلاء الأشخاص البارعون من ممارسة إبداعهم، والمساعدة في الارتقاء بجمهورية الصين الشعبية إلى مستوى أعلى».

ويرافق ترامب عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات أميركية أخرى، مثل رئيس شركة «أبل»، تيم كوك، في هذه الزيارة الأولى لرئيس أميركي إلى الصين منذ زيارة ترامب نفسه خلال ولايته الأولى في عام 2017، لكن طموحات ترامب إلى تعزيز التجارة بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم تترافق مع توترات سياسية بشأن تايوان وحرب إيران التي تسببت في إرجاء الزيارة المقررة بالأساس في مارس الماضي.