تركيا وأرمينيا تستأنفان العلاقات التجارية المباشرة

أعلنت وزارة الخارجية التركية، أمس، أن تركيا وأرمينيا استأنفتا علاقاتهما التجارية المباشرة عبر بلد ثالث، في إطار التقارب بين البلدين، الذي بدأ خلال عام 2022.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، أونجو كيتشيلي، في بيان، إن التبادل بدأ نظرياً اعتباراً من 11 مايو الجاري، موضحاً أن «المصدر والوجهة النهائية» للسلع يمكن الإشارة إليهما على أنهما تركيا وأرمينيا، ولو كانت المبادلات تمرّ بدولة ثالثة، في حال عدم توافر نقطة حدودية مفتوحة، وأضاف: «تستمر الأعمال التقنية والإدارية اللازمة لفتح الحدود المشتركة بين البلدين».

يشار إلى أن التبادل التجاري بين تركيا وأرمينيا بات واقعاً ملموساً لدى الجانبين عبر جورجيا.