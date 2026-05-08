«بورشه» تعتزم وقف إنتاج أرخص سياراتها

لعبت السيارة «كايين» الرياضية متعددة الاستخدامات «إس يو في» دوراً مهماً في إنقاذ شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة الألمانية «بورشه» من الإفلاس، خلال العقد الأول من الألفية الثالثة، وبعد طرح هذه السيارة أضافت «بورشه» سيارة «إس يو في» جديدة أصغر حجماً وأقل سعراً باسم «ماكان»، لتحقق نجاحاً باهراً أيضاً، وعلى الرغم من شعبية «ماكان» التي تعمل بالبنزين، فإن الشركة على وشك وقف إنتاجها، حيث أكّدت في إعلان أرباحها ربع السنوية اعتزامها وقف إنتاجها قريباً

وقال المدير المالي لـ«بورشه»، يوشين بروكنر، «سيتوقف الإنتاج في صيف 2026، ومن المتوقع خروج آخر سيارة (ماكان) من خط الإنتاج خلال يوليو المقبل».