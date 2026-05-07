حادث إطلاق نار مُروّع بمدرسة في البرازيل

أسفر حادث إطلاق نار مُروّع داخل مدرسة، أول من أمس، في ولاية أكري شمال البرازيل، عن مقتل امرأتين، وإصابة شخصين آخرين، بينهما طالب، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقالت حكومة الولاية إن طالباً (13 عاماً) اعترف بتنفيذ الهجوم داخل مدرسة عامة تُسمى «معهد ساو خوسيه» في مدينة ريو برانكو، عاصمة الولاية، وأوضحت السلطات أن القتيلتين هما موظفتان في المدرسة، وتوفيتا في مكان الحادث، بينما أصيب موظف وطالب بطلقات نارية، ونُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولم تكشف السلطات هويات الضحايا، وقالت الشرطة إن المشتبه فيه جرى توقيفه، وإنه استخدم سلاحاً نارياً يعود إلى أحد أفراد أسرته الوصيين عليه قانونياً.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن السلاح يعود إلى زوج والدة المراهق، الذي تم توقيفه أيضاً.

وقالت حاكمة ولاية أكري، مايلزا أسيس، إن «الولاية تعرب عن تضامنها العميق مع عائلات الضحايا، والمجتمع المدرسي في معهد ساو خوسيه، وجميع العاملين في قطاع التعليم المتأثرين بهذا الحادث».

وأشارت إلى أنه تم حشد فِرَق دعم نفسي لتقديم المساعدة للتلاميذ والأستاذة، وعُلِقت الدراسة لمدة ثلاثة أيام في كل المدارس بأنحاء الولاية، وذلك بما يتماشى مع البروتوكول الأمني الذي دخل حيز التنفيذ عقب الحادثة.