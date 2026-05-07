إندونيسيا تعمل على استقرار قطاع الطاقة

قال وزير تنسيق الشؤون الاقتصادية في إندونيسيا، إيرلانجا هارتارتو، إن بلاده تعمل حالياً على إعداد سيناريوهات سياسية مرنة، لتأمين استقرار قطاع الطاقة، في ظل التقلبات الواسعة التي تشهدها أسعار النفط العالمية، حيث تؤكد السلطات استجابتها السريعة لتغيّرات السوق من أجل احتواء المخاطر المالية، وحماية المستهلكين.

ونقلت وكالة أنباء «أنتارا» الإندونيسية، أمس، عن هارتارتو، قوله، إن الحكومة تواصل مراقبة أسعار الوقود في ظل استمرار تقلبات أسواق النفط الخام العالمية.

وأضاف أن أسعار النفط العالمية تراوح حالياً بين 90 و120 دولاراً للبرميل، ما يعكس حالة عدم اليقين الحالية الناتجة عن التطورات الاقتصادية والسياسية الخارجية.