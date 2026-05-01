هدية سخية تُغيّر موقف زعيم سياسي بريطاني من الترشح للانتخابات

كشفت صحيفة «الغارديان» عن أن زعيم حزب «إصلاح المملكة المتحدة»، نايجل فاراج، تلقى خمسة ملايين جنيه إسترليني من الملياردير كريستوفر هاربورن، قبل وقت قصير من إعلانه ترشحه للانتخابات العامة البريطانية لعام 2024، وكان فاراج قد صرّح بأنه لا ينوي الترشح لمنصب عضو البرلمان، لكنه غيّر موقفه في يونيو 2024، بعد أسابيع من تلقيه الهدية الشخصية من رجل الأعمال البريطاني المقيم في تايلاند.

وفي يوليو 2024، أصبح فاراج نائباً في البرلمان للمرة الأولى، وأعلن منذ ذلك الحين أنه يتوقع أن يصبح رئيساً لوزراء بريطانيا في الانتخابات العامة المقبلة.

وبعد أن تواصلت صحيفة «الغارديان» معه بشأن الهدية، لم يقدم هو ولا هاربورن أي تعليق، وبدلاً من ذلك طلب محامو حزب الإصلاح وهاربورن مزيداً من الوقت، ثم أكد فاراج لصحيفة «ديلي تيلغراف» أنه تلقى الهدية، قائلاً إنها كانت لتغطية تكاليف أمنه الشخصي.

وحتى ذلك الحين، لم يتحدث هاربورن ولا فاراج علناً عن الهدية السخية، وفي وقت تقديم الهدية لم يكن فاراج قد أعلن أنه سيترشح لمقعد كلاكتون.

وقال نواب في البرلمان إن فاراج كان ينبغي عليه الإعلان عن ذلك، وتنص قواعد البرلمان على وجوب الإعلان عن أي مزايا تم الحصول عليها خلال الـ12 شهراً التي تسبق تولّي منصب النائب، وذلك ما إذا كانت لأغراض سياسية أو شخصية، وتنص القواعد على أنه «في حالة وجود أي شك، يجب تسجيل الميزة». وعندما سألت صحيفة «الغارديان»، الأسبوع الماضي، عن الهدية، أرسل حزب الإصلاح خطاباً قانونياً يطلب فيه مزيداً من الوقت للرد، وتم تمديد الموعد النهائي حتى أول من أمس، ثم نشرت صحيفة «التلغراف» مقابلتها مع فاراج.

ويؤكد هذا المال الدور المحوري الذي أصبح هاربورن يلعبه في السياسة البريطانية، من خلال تمويله الشخصي لزعيم حزب الإصلاح والأحزاب التي قادها على مدى السنوات السبع الماضية.

خلال العام الماضي، تبرّع ملياردير العملات المشفرة بمبلغ تسعة ملايين جنيه استرليني لحزب الإصلاح، وهو أكبر تبرع فردي على الإطلاق من قبل شخص لحزب سياسي بريطاني، وإجمالاً قدم 12 مليون جنيه استرليني للحزب في عام 2025.

ومن المرجح أن تثير الهدية لفاراج تساؤلات جديدة حول زعيم حزب حزب الإصلاح، بالنظر إلى ما قاله في الفترة التي سبقت الانتخابات الأخيرة، وتصريحاته الأحدث حول علاقته بهاربورن، وفي 23 مايو 2024 أعلن فاراج أنه لن يترشح لعضوية البرلمان في انتخابات يوليو، ما وضع حداً لأسابيع من التكهنات بأنه سيقوم بمحاولة ثامنة لدخول البرلمان. عن «الغارديان»