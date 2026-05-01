ارتفاع الناتج الصناعي في كوريا الجنوبية

أظهرت بيانات رسمية، صدرت أمس، أن الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة والاستثمار في المنشآت بكوريا الجنوبية، ارتفعت خلال مارس الماضي مقارنة بفبراير، وهذه هي المرة الأولى، منذ سبتمبر الماضي، التي تسجل فيها المؤشرات الثلاثة نمواً على أساس شهري.

ونقلت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية، عن وزارة البيانات والإحصاء، أن الإنتاج الصناعي ارتفع 0.3%، الشهر الماضي، مسجلاً نمواً للشهر الثاني على التوالي.

وقالت الوزارة إن مبيعات التجزئة، وهي مؤشر إلى الإنفاق الخاص، ارتفعت بنسبة 1.8%، فيما ارتفع الاستثمار في المرافق بنسبة 1.5% على أساس شهري، مدعوماً بزيادة الإنفاق على معدات النقل، التي قفزت بنسبة 5.2%.