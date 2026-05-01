الأمير ويليام وكيت ميدلتون يحتفلان بعيد زواجهما الـ 15

احتفل الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، أول من أمس، بمرور 15 عاماً على زواجهما، حيث شاركا متابعيهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة مميزة تجمعهما مع أطفالهما الثلاثة.

وظهر في الصورة الأمير جورج (12 عاماً)، والأميرة شارلوت (10 أعوام)، والأمير لويس (ثمانية أعوام)، وهم مستلقون مع والديهما على العشب في لحظات عفوية وأجواء عائلية.

وأرفقت الصورة بتعليق بسيط جاء فيه: «نحتفل بمرور 15 عاماً على زواجنا»، فيما بدت العائلة متماسكة وسعيدة، مرتدية ملابس صيفية أنيقة ومريحة تعكس روح الألفة والمرح.

كما أضفت كلاب العائلة لمسة عفوية على الصورة، حيث ظهر الأمير ويليام وهو يلاعب كلبته السوداء (أورلا)، بينما جلس جرو بني صغير بالقرب من رأسه، من دون أن يتم الكشف عن اسمه حتى الآن.

وقبل يوم من هذه المناسبة، قام الأمير ويليام بزيارة إلى ويلز، وهي منطقة تحمل للزوجين الملكيين ذكريات خاصة، حيث أقاما فيها لسنوات عدة في جزيرة أنجلسي قبل وبعد زواجهما عام 2011.

وفي العام الماضي، اختار الزوجان الاحتفال بذكرى زواجهما في أسكتلندا، البلد الذي شهد بداية علاقتهما.

وهناك، وبصفتهما دوق ودوقة روثساي كما يُعرفان في أسكتلندا، قاما بجولة في بلدة توبرموري الواقعة في جزيرة «مول»، بتاريخ 29 أبريل، حيث استمتعا بأجواء رومانسية وقضيا وقتاً مليئاً بالضحك خلال زيارتهما لهذا المنتجع الساحلي.

وتعود قصة تعارُف الأمير ويليام والأميرة كيت إلى فترة دراستهما بجامعة سانت أندروز في أسكتلندا، حيث جمعتهما الصدفة في الجامعة نفسها.

وبدأت علاقتهما بصداقة تطورت مع مرور الوقت، قبل أن يُعلنا خطوبتهما في عام 2010، ويتوجا علاقتهما بالزواج في دير ويستمنستر في 29 أبريل 2011.

وفي تصريح سابق للأمير ويليام قبل إعلان الخطوبة، قال: «عندما التقيت كيت للمرة الأولى، شعرت بأنها تتمتع بشيء مميز للغاية، وكان لدي فضول للتعرف عليها بشكل أعمق، لكننا بقينا أصدقاء لفترة، وكان ذلك أساساً قوياً ساعدني على فهم شخصيتها بشكل أفضل».

من جهة أخرى، احتفلت العائلة الملكية البريطانية، بمناسبة عائلية أخرى، حيث صادف الخميس 23 أبريل عيد ميلاد الأمير لويس الثامن.

وكما جرت العادة، شارك الأمير ويليام والأميرة كيت صورة جديدة له، إلى جانب مقطع فيديو خاص ظهرت فيه العائلة، وقد بدت ملامح الفرح والسعادة واضحة على الجميع. عن «بيبول»