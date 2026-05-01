ألمانيا تتراجع في المنافسة على أفضل الكفاءات في الذكاء الاصطناعي

تحتل ألمانيا صدارة الاتحاد الأوروبي في المنافسة على أفضل الكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنها لا تستطيع مجاراة الدول الرائدة عالمياً، مثل الولايات المتحدة والهند وبريطانيا وكندا، جاء ذلك وفقاً لدراسة عن سوق العمل صادرة عن مركز الأبحاث «إنترفيس» في برلين (المعروف سابقا باسم مؤسسة المسؤولية الجديدة)، وفي عام 2024 احتلت ألمانيا المرتبة الرابعة عالمياً بعد الولايات المتحدة والهند وبريطانيا، وكانت متقدمة بشكل واضح على كندا وفرنسا، إلا أن كندا تجاوزت ألمانيا في عام 2025.

وعلى الصعيد العالمي، يهيمن ثنائي أميركي - هندي على سوق العمل في مجال الذكاء الاصطناعي، فقد تجاوزت الولايات المتحدة بالكاد حاجز المليون خبير في هذا المجال، تليها الهند التي وصلت بعد نمو سريع إلى 991 ألفاً و788 خبيراً، وبفارق كبير عززت بريطانيا موقعها في المرتبة الثالثة بـ145 ألفاً و461 خبيراً، بينما تجاوزت كندا ألمانيا بفضل توسع كبير في بناء الكفاءات لتصل إلى 133 ألفاً و280 خبيراً، وبذلك تراجعت ألمانيا إلى المركز الخامس بـ117 ألفاً و336 خبيراً، وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي تظل ألمانيا الموقع الأبرز لخبراء الذكاء الاصطناعي، لاسيما في ما يتعلق بالباحثين والمهندسين ذوي التخصصات فائقة التطور، حيث تضم أكثر من 17 ألف خبير، ما يعزز مكانتها مركزاً أوروبي رائد، ويقود هذا النمو مدينتان رئيسيتان: ميونيخ التي تتصدر الاتحاد الأوروبي بأكثر من 3000 خبير، تليها برلين بنحو 2850 خبيراً، كما أصبحت ألمانيا بشكل متزايد وجهة جاذبة للكوادر الدولية الشابة، وهو ما يتجلى في ارتفاع تسجيل الطلاب الهنود بنحو 20%.