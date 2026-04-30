أنشطة التعدين تُلوث مياه نهر «كوك» في تايلاند

مدفوعاً بالسباق العالمي على المعادن ذات الأهمية الاستراتيجية القصوى، يتسبب التلوث العابر للحدود في تسميم مجاري المياه في تايلاند، ما يُعطِّل قطاع السياحة في البلاد، ويجعل المجتمعات المحلية الواقعة في اتجاه مجرى نهر «كوك» تدفع ثمن صراع جيوسياسي عالي المخاطر، وينبع نهر «كوك» من ولاية شان الجبلية في ميانمار، ويتدفق إلى شمال تايلاند، وقد كان لفترة طويلة شريان الحياة للمجتمعات التي تعتمد على صيد الأسماك والزراعة والسياحة.

لكن في الآونة الأخيرة أكّد باحثون ومحللون سياسيون أن هناك أدلة متزايدة على حدوث طفرة في استخراج المعادن النادرة والذهب، غير المنظم عبر الحدود في ميانمار، باعتباره مصدراً رئيساً للتلوث، ما يؤدي إلى تسرب المعادن الثقيلة والمخلفات السامة إلى نهر «كوك»، وهو رافد مهم لنهر ميكونغ، وأصبح النهر، الذي عادة ما يكون صافياً خلال موسم الجفاف في النصف الأول من العام، ملوثاً الآن.

وحدد تحليل أجراه مركز ستيمسون للأبحاث في الولايات المتحدة، باستخدام صور أقمار اصطناعية عالية الدقة وبيانات ميدانية، عشرات المواقع الجديدة للتعدين في ولاية شان في ميانمار.

