ترامب يحتفي بتشارلز.. والبيت الأبيض يصفهما بـ «الملكين»

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ​إن أسلافه وأسلاف الملك البريطاني تشارلز، لو كانوا على قيد الحياة الآن «لغمرتهم ‌مشاعر الإعجاب ​والفخر، لأن الثورة الأنجلو - أميركية في مجال الحرية الإنسانية» لاتزال صامدة حتى يومنا هذا.

وبعد لحظات من الإدلاء بهذه التعليقات، تراجع ترامب عن منصة الخطابة في البيت الأبيض ليصافح الملك تشارلز، خلال حفل الاستقبال الرسمي الذي أقامته الإدارة الأميركية للعائلة المالكة البريطانية، أول من أمس، وتبادلا الضحكات معاً، وعلّق البيت الأبيض على صورة التقطت في تلك اللحظة بعبارة «ملكان».

وهذه ليست المرة الأولى التي يربط فيها ترامب نفسه بالملكية، من خلال الصور في ولايته الرئاسية الثانية، ففي أكتوبر 2025 نشر مقطع فيديو جرى تصميمه بالذكاء الاصطناعي، ‌يصوره وهو يرتدي تاجاً ويقود طائرة مقاتلة تحلق فوق متظاهرين من حركة «نو كينغز»، أو «لا ملوك»، المناوئة لسياسات إدارته.

ودأب قادة الحزب الجمهوري في الكونغرس على ‌وصف هذه التظاهرات بأنها تجمعات «كراهية لأميركا».

وفي اليوم نفسه نشر ‌مقطع فيديو آخر مولداً بالذكاء الاصطناعي أظهره وهو يزين نفسه بتاج ‌وعباءة ملَكية وسيف، بينما كان الديمقراطيون ‌في الكونغرس يجثون أمامه، وأعلنت الولايات المتحدة استقلالها عن بريطانيا العظمى في عام 1776، متهمة التاج «بتاريخ من الأضرار والانتهاكات المتكررة، كان هدفها المباشر إرساء نظام حكم استبدادي مطلق على هذه ​الولايات».