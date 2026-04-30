حرب إيران تؤثر في الاستثمار بالذهب

انخفض حجم الاستثمار في الذهب، خلال الربع الأول من العام الجاري، حسبما أظهرت بيانات القطاع، أمس، بعد أن أجبرت حرب إيران بعض المستثمرين على بيع ممتلكاتهم لتوفير السيولة.

وانخفض حجم الاستثمار بنسبة 5% خلال تلك الفترة، وفقاً لمجلس الذهب العالمي، رغم تسجيل أسعار الذهب مستوى قياسياً، في يناير الماضي، مع سعي المستثمرين إلى ملاذ آمن في مواجهة ضعف الدولار وتقلبات السياسة النقدية للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال الخبير في مجلس الذهب العالمي، خوان كارلوس أرتيغاس: «غالباً ما يُباع الذهب أولاً عند الحاجة إلى السيولة، بحكم قبوله الواسع».