تجار صينيون يأملون خفض الرسوم الجمركية مع زيارة ترامب إلى بكين

يأمل التجار في سوق ضخمة للبيع بالجملة جنوب الصين أن تفضي الزيارة المقررة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لبكين إلى خفض الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على صادراتهم.

وتكبدت المصانع والشركات في مقاطعة غوانغدونغ، مركز الصناعة الرئيس في الصين، خسائر كبيرة خلال السنوات الأخيرة جراء الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، وقد أدت المعركة التجارية العالمية التي أطلقها ترامب بعد عودته إلى السلطة عام 2025 إلى فرض رسوم جمركية مرتفعة، وصلت إلى 145% على بعض المنتجات الصينية، ورغم اتفاق ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، في أكتوبر، على هدنة لعام واحد بشأن معظم الرسوم الجمركية، توقفت الطلبات في سوق غوانغتشو.

ويقول مدير المبيعات في أحد المصانع، تشو هوا، إن «الأمر واضح تماماً، لم نعد نرى أي زبون أميركي تقريباً».

وكانت مقاطعة غوانغدونغ تشكل في العام الماضي نحو خمس التجارة الخارجية الصينية، أي ما يعادل 9.49 مليارات يوان (أكثر من 1.39 مليار دولار)، بحسب الجمارك الصينية. وأعلن البيت الأبيض أنّ ترامب سيزور الصين، في 14 و15 من مايو المقبل، بعد تأجيل الزيارة أسابيع عدة بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وكانت المحكمة العليا الأميركية أبطلت، في فبراير الماضي، جزءاً كبيراً من الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترامب.

وبعد فترة وجيزة من حكم المحكمة، فرض الرئيس الأميركي رسوماً أخرى جديدة بنسبة 10%، يستمر العمل بها لمدة 150 يوماً فقط، وتنطبق أيضاً على السلع الصينية.