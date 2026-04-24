حاكم فلوريدا «يتوسل» إلى ترامب للحصول على وظيفة في الإدارة الأميركية

أفاد تقرير جديد بأن حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، «يتوسل» إلى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للحصول على وظيفة في إدارته أو منصب في المحكمة العليا.

وذكرت مصادر مطلعة لموقع «أكسيوس»، أن ديسانتيس، البالغ من العمر 47 عاماً، «يبحث عما سيفعله بعد انتهاء ولايته كحاكم» في يناير المقبل.

وأخبر ترامب المقربين منه أن ديسانتيس يسعى للحصول على أحد المناصب العليا، بما في ذلك منصب المدعي العام للولايات المتحدة ووزير الدفاع، حسبما أفادت المصادر لـ«أكسيوس»، وتصادم ترامب وديسانتيس خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لعام 2024، لكنهما أوقفا تبادل الشتائم والإهانات بعد أن انسحب ديسانتيس، الذي هنأ ترامب بالفور في الانتخابات.

وتناول الرجلان الغداء معاً، في 12 أبريل الجاري، في نادي «ناشيونال دورال» للغولف، المملوك للرئيس في ميامي، وهناك قدم ديسانتيس عرضاً له، حسبما كشف التقرير.

وأكد ترامب لأحد المقربين: «كان رون يتوسل لأعيّنه في منصب المدعي العام».

وقال مصدر مطلع: «دارت محادثة خلال ذلك الغداء، لا أعتقد أن طلب منصب المدعي العام أمر حقيقي، لكنه سيبحث عن عمل، وترامب معجب بأدائه».

وفقاً لموقع «أكسيوس»، فإن المناقشات بين ديسانتيس وترامب «أصبحت جادة»، بعد أن أقال الرئيس المدعية العامة السابقة، بام بوندي، ووزيرة الأمن الداخلي السابقة، كريستي نويم، وسرعان ما شغل المنصب الأخير السناتور الجمهوري السابق، ماركواين مولين، لكن مستقبل مكتب المدعي العام، الذي يديره الآن المدعي العام بالنيابة، تود بلانش، لايزال مجهولاً.

ديسانتيس محامٍ تلقى تعليمه في جامعتَي هارفارد وييل، وعمل ضابطاً في هيئة القضاء العسكري، في البحرية لمدة ست سنوات، بينما درست بوندي القانون في جامعة ستتسون في ولايتها الأم فلوريدا، وشغلت سابقاً منصب المدعية العامة للولاية، أما اختيار ترامب الأول لقيادة وزارة العدل، مات غايتز، وهو من فلوريدا أيضاً، فكانت سيرته الذاتية القانونية أضعف من ذلك، وأفادت مصادر أخرى بأن ديسانتيس غير مهتم بمنصب المدعي العام، ومع ذلك قالوا إن منصباً في المحكمة العليا سيكون وظيفة «أحلام» ديسانتيس بعد مغادرته مكتب حاكم فلوريدا.

إلى ذلك، قال مصدر مطلع على المناقشات إن «ديسانتيس غير مهتم مطلقاً بمنصب المدعي العام، لكنه قد يهتم بأمرين: منصب وزير الدفاع أو منصب قاضٍ في المحكمة العليا، وهو ما يمثل وظيفة أحلامه»، وإذا نجح المشرعون الجمهوريون في تحقيق ما يريدونه، فقد تظهر قريباً فرصة شاغرة في المحكمة العليا، وقد كان الجمهوريون يحثون بهدوء صامويل أليتو، البالغ من العمر 76 عاماً، وهو محافظ، على الاستقالة من المحكمة العليا قبل ما يتوقعه كثيرون بخسارة الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي، حسبما أفادت صحيفة «ذا هيل» الأسبوع الماضي، ولم ترد أي أنباء حول ما إذا كان أليتو سيدرس هذه الفكرة. وعند الاتصال بمكتب ديسانتيس للتعليق على تقرير «أكسيوس»، لم ينف المكتب أنه رشح نفسه لشغل مناصب عليا.

وقال المتحدث باسم ديسانتيس، أليكس لانفرانكوني، لصحيفة «ديلي بيست»، في بيان عبر البريد الإلكتروني: «يتمتع الحاكم ديسانتيس بعلاقة رائعة مع الرئيس ترامب»، مضيفاً: «يفضل البعض في وسائل الإعلام التركيز على الشائعات الكاذبة بدلاً من الإنجازات العديدة التي حققتها شراكة فلوريدا مع إدارة ترامب»، ويتطلع الحاكم إلى مواصلة العمل مع الرئيس ترامب على إنفاذ قوانين الهجرة، واستعادة منطقة إيفرجليدز، والمساعدة في إصلاح الرياضة الجامعية. عن «ديلي بيست»

